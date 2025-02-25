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منوعات
سرقوا 3.5 مليون دولار في 5 دقائق!
Lebanon 24
25-02-2025
|
10:25
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بدأت محكمة بريطانية جلسات الاستماع في واحدة من أغرب قضايا السرقة في تاريخ البلاد، حيث قام لصوص بتنفيذ عملية سرقة بالغة التعقيد والغرابة استولوا خلالها على "مرحاض" من الذهب تبين أن قيمته تبلغ 2.8 مليون جنيه استرليني أيّ 3.5 مليون دولار أميركي.
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وتعرض المرحاض الذهبي للسرقة من قصر في منطقة "أوكسفوردشاير"، بالقرب من مدينة أكسفورد وسط انكلترا، حيث تمت عملية السرقة في غضون خمس دقائق فقط، وتمكن اللصوص من الانسحاب من المكان فوراً.
والقصر الذي تعرض للسرقة هو قصر بلينهايم، وهو العقار الذي ولد فيه السير ونستون تشرشل الذي كان يقود بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وهو أحد أشهر الشخصيات في التاريخ البريطاني على الإطلاق.
وكان المرحاض، الذي صممه الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان، أحد عوامل الجذب في أحد المعارض عندما سرقه لصوص يحملون مطارق ثقيلة. (العربية)
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