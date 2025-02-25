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منوعات
في مصر.. قتل والدته بسبب المخدرات
Lebanon 24
25-02-2025
|
15:00
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، بمعاقبة المتهم "ح.ع .ح" بإجماع الآراء بالإعدام شنقا، عما أسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليها "ف.ع.ا".
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وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 283 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بطعن المجني عليها بمحل إقامتها بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال تناول وجبة العشاء للمتهم "ح.ع.ح" عاطل ووالدته المجني عليها "ف.ع.ا" وأبناء أشقاء المتهم، حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها، بعد أن طلب المتهم من والدته المجني عليها، مبالغ مالية من أجل شراء مخدر الحشيش، لتعاطيه، فرفضت فتحصل علي سلاح أبيض سكين من مائدة الطعام، وطعن المجني عليها عدة طعنات، وعند تدخل ابن شقيقه لاستغاثة جدته تعدي عليه بالسلاح وأصابه، وفر هاربا وتمكن ضباط القسم من ضبطه والسلاح المستخدم، وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها. (اليوم السابع)
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