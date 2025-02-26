ذهب ومبلغ مالي.. تفاصيل سرقة فيلا في مصر

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قررت النيابة بمحكمة جنوب الجيزة في مصر حبس 4 عاطلين 4 أيام علّى ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من فيلا في الهرم.وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض خزينة فيلا بالهرم للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الخزينة، وأن 4 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة.بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم،من القبض على المتهمين.بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)