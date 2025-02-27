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طلبت فدية ضخمة.. عصابة تخطف مراهقاً وتقطع إصبعه

Lebanon 24
27-02-2025 | 07:10
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تمكنت شرطة الفلبين من استعادة طالب صيني (14 عاما) اختطفته عصابة يقودها صينيون، قطعت إصبع الطالب، في محاولة لإجبار والديه على دفع فدية ضخمة.

وفي التفاصيل وبعد رفض الوالدين دفع الفدية تخلت العصابة عن الطالب الليلة الماضية، وتركته وسط شارع مزدحم في مانيلا الكبرى عندما اقتربت الشرطة من سيارتهم، وفقا لوزير الداخلية جونفيك ريمولا.
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 وقال ريمولا للصحافيين إن أسرة الطالب وزعيم عصابة الخاطفين، وهو صيني، كانا من المشغلين السابقين لمواقع المقامرة المربحة عبر الإنترنت، التي ازدهرت في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، ولكن أمر بإغلاقها العام الماضي خليفته فرديناند ماركوس الابن.

وكانت حادثة خطف الطالب في مانيلا، بعد حضوره دروسًا في مدرسة بريطانية في مانيلا، أثارت حالة من الذعر.
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