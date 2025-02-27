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في مصر.. ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون تراخيص

Lebanon 24
27-02-2025 | 15:30
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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية) بتصنيع وتغليف مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" داخل أحد المحال الكائنة بدائرة القسم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش الصناعى وإستخدام المواد المجهولة والضارة فى عمليات التصنيع.
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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم، ماكينة تغليف - كمية كبيرة من المواد الخام والمصنعة وعبوات التعبئة والتغليف)، وبمواجهتهم اعترفوا بتحصلهم على المواد الخام المضبوطة من أحد المصانع "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، وباستهدافه أمكن ضبط (مالك المصنع) وبحوزته (كمية كبيرة من الأدوات والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع.
(اليوم السابع)
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