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هدد كل من حاول إنقاذها.. مصري يطعن زوجته بسكين بعد خلافات

Lebanon 24
27-02-2025 | 23:37
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شهدت محافظة المنوفية المصرية واقعة مأساوية، حيث أقدم زوج على طعن زوجته عدة مرات بسلاح أبيض "سكين" أمام منزل أسرتها في مركز شبين الكوم، أمام أعين المارة.

ووقعت الحادثة بسبب خلالفات زوجية دفعت الزوجة لمغادرة منزل زوجها والتوجه إلى منزل والدها في المركز المذكور.
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وبدأت الواقعة بعد تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية إخطارًا من مستشفى شبين الكوم بوصول سيدة مصابة بطعنات متفرقة في جسدها، وحالتها الصحية حرجة.

وتحركت قوة أمنية من مركز شرطة شبين الكوم لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه.

وبشأن الحالة الصحية للزوجة، فقد خضعت لجراحة عاجلة لإنقاذ حياتها، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة في غرفة العناية المركزة، حيث لا تزال حالتها غير مستقرة، وفقًا لتحريات المباحث.

وكشفت التحريات أن الزوج لم يتقبل قرار زوجته فانتظرها أمام منزل أسرتها، وبمجرد خروجها سدد لها عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسدها، وسط حالة من الذعر بين أهالي المنطقة، الذين سارعوا إلى إنقاذها ونقلها إلى  شبين الكوم، فيما فرّ الزوج من المكان، تاركًا الضحية غارقة في دمائها.

وبحسب شهود عيان، كان الزوج في حالة غضب وأشهر سلاحه في وجه كل من حاول التدخل لإنقاذ الضحية.

وأمام الجهات المختصة، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي قتلها بل أراد "تأديبها" فقط بسبب رغبتها في تركه.
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