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عن طريق الخطأ.. مصرف حوّل مبلغاً كبيراً جدّاً بالدولار إلى أحد عملائه!

Lebanon 24
28-02-2025 | 08:13
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قام بنك "سيتي غروب" بتحويل مبلغ 81 تريليون دولار بالخطأ إلى أحد عملائه بدلا من 280 دولارا، واللافت أنه تمت الموافقة على هذه الحوالة من قبل موظفي البنك دون اكتشاف الخطأ.
 
ووفقا للتقرير، فإن الحادثة وقعت في نيسان من العام الماضي، ولم يتم الإبلاغ عنها سابقا. وقد تمت الموافقة على التحويل من قبل موظفين في البنك، وتم اكتشاف الخطأ بعد ساعة ونصف من إتمام العملية، حيث لاحظ موظف ثالث وجود خلل في أرصدة الحسابات.
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وتم إلغاء العملية بعد بضع ساعات، وفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن تقرير داخلي ومصدرين مطلعين. وأشار التقرير إلى أن الأموال لم تغادر البنك، وأن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان على علم بالحادثة. (روسيا اليوم) 
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