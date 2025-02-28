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منوعات
بعد معاناته من ألم شديد.. هذا ما تم استخراجه من معدة ابن الـ 15 عامًا (صورة)
Lebanon 24
28-02-2025
|
13:00
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نجح فريق طبي مصري في استخراج 13 قطعة عملة معدنية فئة 1 جنيه مصري من معدة طفل في الخامسة عشرة من عمره.
وقد استقبل مستشفى الأطفال بجامعة منصور طفلا يعاني من ألم شديد في أثناء عملية بلع الطعام، وتم إجراء أشعة على منطقة الصدر فأوضحت وجود عملة معدنية في المريء، وفق مدير مستشفى الأطفال الجامعي الدكتور أشرف الشرقاوي.
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وأوضح أنه تم إجراء المنظار لاستخراج القطعة المعدنية من المريء، إلا أن الفريق الطبي الذي كان يجري عملية المنظار للطفل فوجئ بوجود عدد كبير من القطع المعدنية فئة 1 جنيه مصري بلغ عددها بعد انتهاء عملية المنظار 13 قطعة معدنية.
وأشادت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة بالنجاح الذي حققه الفريق الطبي في وحدة الجهاز الهضمي والكبد في استخرج هذا العدد الكبير من القطع المعدنية دون حدوث أي مضاعفات للطفل.
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