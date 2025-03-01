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وفاة غامضة.. وجبة من أحد المطاعم تقتل شقيقتين

Lebanon 24
01-03-2025 | 03:00
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عثرت السلطات في مدينة بني سويف جنوب مصر على جثتي شقيقتين داخل مسكنهما بعمارات الطيران بالمدينة.

وجبة من أحد المطاعم
وأضافت في بيان، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بقسم شرطة بني سويف، بالعثور على جثتي الشقيقتين "إنجي م.م.ص" 18 عاما، طالبة بكلية الطب البشري، وشقيقتها "يسرا" 20 عاما، طالبة بكلية الصيدلة.
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فانتقلت إثر ذلك، قوة أمنية لموقع البلاغ، حيث عثرت على الشقيقتين جثتين هامدتين داخل شقتهما.

التحقيقات جارية
وبحسب التحريات الأولية، تبين أن الشقيقتين تناولا وجبة من أحد المطاعم قبل وفاتهما.

إلى ذلك، تبحث السلطات الملابسات والظروف المحيطة بالحادث، لمعرفة سبب الوفاة.(العربية)

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