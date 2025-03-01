وفاة غامضة.. وجبة من أحد المطاعم تقتل شقيقتين

Advertisement

عثرت السلطات في مدينة بني سويف جنوب مصر على جثتي شقيقتين داخل مسكنهما بعمارات الطيران بالمدينة.وجبة من أحد المطاعموأضافت في بيان، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بقسم شرطة بني سويف، بالعثور على جثتي الشقيقتين "إنجي م.م.ص" 18 عاما، طالبة بكلية الطب البشري، وشقيقتها "يسرا" 20 عاما، طالبة بكلية الصيدلة.فانتقلت إثر ذلك، قوة أمنية لموقع البلاغ، حيث عثرت على الشقيقتين جثتين هامدتين داخل شقتهما.التحقيقات جاريةوبحسب التحريات الأولية، تبين أن الشقيقتين تناولا وجبة من أحد المطاعم قبل وفاتهما.إلى ذلك، تبحث السلطات الملابسات والظروف المحيطة بالحادث، لمعرفة سبب الوفاة.(العربية)