غطت وجهها.. شاهدوا ردة فعل سفيرة أوكرانيا بأميركا خلال شجار ترامب وزيلينسكي (فيديو)

نشب شجار تاريخي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي أمس الجمعة، في البيت الأبيض، ولم يكن وحده الغريب أثناء لقاء الزعيمين، إذ التقطت عدسات الكاميرات مشهداً آخر.



"مستاءة تغطي وجهها"



فقد سرقت ردة فعل السفيرة الأوكرانية بأميركا أوكسانا ماركاروفا، الأضواء بعد أن ظهرت أمس الجمعة، مستاءة مما يجري أمامها.



وانتشرت للمسؤولة الرفيعة مقاطع فيديو وهي تغطي وجهها أثناء احتدام الكلام بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه دي جي فانس، مع رئيسها فولديمير زيلينسكي.



كما انتشرت تلك اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار بالهشيم.

عن هذا علّق الصحافي المختص بالشأن الأوكراني في "شبكة العربية" عبد الجليل مسعي، أن ردة فعل السفيرة جاء من كونها تعلم بأن رئيسها قد فقد آخر أوراقه بعد هذا اللقاء.



وتابع أنها تردك تماما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان أعدّ فخا مسبقا لزيلينسكي.



كذلك أوضح أن اللقاء قد أفسد الكثير مما عملت عليه المسؤولة ولفترة طويلة، إذ حاولت مراراً ترميم العلاقات بين البلدين.



اجتماع شائك

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني كان غادر مع الوفد المرافق له من البيت الأبيض، وبقي ترامب داخله، وسط كلام تداوله الإعلام الأميركي قال إن الرئيس الأميركي طلب من نظيره المغادرة.



بعد ذلك، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر مقر الرئاسة الأميركية في وقت مبكر أمس الجمعة، بعد اجتماع شائك في المكتب البيضاوي مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أن زيلينسكي وترامب لم يوقعا على اتفاق المعادن.



وذكر أن ترامب لا يستبعد التوصل إلى اتفاق شريطة أن تصبح أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثة بناءة.(العربية)





