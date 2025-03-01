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في مصر.. ضبط 7 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على راغبي الحج والعمرة

Lebanon 24
01-03-2025 | 08:16
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)..
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أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (6 شركات ، مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (جوازات وتأشيرات سفر - برامج لرحلات دينية وسياحية - إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من كروت وإعلانات الدعاية - مجموعة من المظاريف بأسماء الشركات).
(اليوم السابع)
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