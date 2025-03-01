Advertisement

منوعات

كتمت نفسها ومن ثم خنقتها حتّى الموت.. شابة تركية احتفظت بجثة رضيعتها في حافظة ماء

Lebanon 24
01-03-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1327737-638764702085386106.png
Doc-P-1327737-638764702085386106.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدمت شابة في جنوب تركيا، على قتل رضيعتها والاحتفاظ بجثتها في حافظة ماء وطعام قبل دفنها خلسةً.

وكشفت الشرطة التركية، فصول الجريمة، وقالت إن الشابة 24 عاماً، أنجبت الرضيعة في 21 كانون الثاني الماضي.
Advertisement

وقالت وسائل إعلام تركية، إنها كتمت نفس الرضيعة، بيدها على فمها، ثم خنقتها بحبل حتى الموت.

وبعد قتلها وضعت جثتها في حافظة طعام بمنزلها مدة أسبوعين، قبل دفنها خلسةً في حقل زراعي، لكنها لم تنجح في إزالة آثر الجريمة. 

وكشفت الشرطة الجريمة بعد بلاغ من السكان عن اكتشاف كيس داخله جثة رضيعة. وأوقفت الشرطة الأم التي تواجه تهمة القتل العمد، حيث اعترفت خلال التحقيقات بأنها حملت بطريقة غير شرعية تحت تأثير المخدرات.

كما أوقفت الشرطة متهماً آخر لدوره في مساعدة الأم في إخفاء  الجريمة، وتلاحق ثالثاً بالتهمة ذاتها. (24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:55 | 2025-03-02
00:04 | 2025-03-02
23:00 | 2025-03-01
15:14 | 2025-03-01
14:30 | 2025-03-01
13:34 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24