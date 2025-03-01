كتمت نفسها ومن ثم خنقتها حتّى الموت.. شابة تركية احتفظت بجثة رضيعتها في حافظة ماء

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أقدمت شابة في جنوب تركيا، على قتل رضيعتها والاحتفاظ بجثتها في حافظة ماء وطعام قبل دفنها خلسةً.وكشفت الشرطة التركية، فصول الجريمة، وقالت إن الشابة 24 عاماً، أنجبت الرضيعة في 21 كانون الثاني الماضي.وقالت وسائل إعلام تركية، إنها كتمت نفس الرضيعة، بيدها على فمها، ثم خنقتها بحبل حتى الموت.وبعد قتلها وضعت جثتها في حافظة طعام بمنزلها مدة أسبوعين، قبل دفنها خلسةً في حقل زراعي، لكنها لم تنجح في إزالة آثر الجريمة.وكشفت الشرطة الجريمة بعد بلاغ من السكان عن اكتشاف كيس داخله جثة رضيعة. وأوقفت الشرطة الأم التي تواجه تهمة القتل العمد، حيث اعترفت خلال التحقيقات بأنها حملت بطريقة غير شرعية تحت تأثير المخدرات.كما أوقفت الشرطة متهماً آخر لدوره في مساعدة الأم في إخفاء الجريمة، وتلاحق ثالثاً بالتهمة ذاتها. (24)