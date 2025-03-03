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فنون ومشاهير

بسبب مسلسل يُعرض في رمضان.. ليلى عبد اللطيف في مرمى النيران!

Lebanon 24
03-03-2025 | 10:38
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أثارت الحلقة الرابعة من مسلسل "المداح 5"، جدلا واسعا ونقاشات محتدمة بين الجمهور والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب مشهد درامي جمع بين خبيرة التنبؤات، وتلعب دورها مي كساب، وبين خالد الصاوي وأحمد بدير، ممثلا الجن في أحداث المسلسل.
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تسبب هذا المشهد في إقحام اسم ليلى عبد اللطيف العرافة اللبنانية في القضية الشائكة، التي شغلت الجمهور لفترات طويلة، فيما يخص التنبؤات الصادمة عن المستقبل، من بينها ما تحقق وما لم يحدث؛ ما أثار فضول الجمهور في معرفة مصدر تنبؤاتها.

وعدَّت آراء مطلعة أن المشهد الدرامي يلقي بظلاله على شخصية خبيرة التوقعات الشهيرة، ويكشف الأسرار عن خبراء.

 كما تضمن المشهد المثير للجدل الكشف عن مصادر تنبؤات العرافين وعلوم الطاقة حول الأحداث المستقبلية، بواسطة إملاء خبيرة التنبؤات ما تقوله للناس عن المستقبل في حضورها على شاشات التلفزيون، وذلك بعد أن أعطى أحمد بدير لمي كساب ظرفًا يحمل الكثير من التوقعات الصادمة عن الأحداث المستقبلية، ولا سيما أن القلق يتجلى على وجهها بسبب خوفها من وراء تعلق الجمهور بالتنبؤات التي تقدمها لهم.

وكانت ليلى عبد اللطيف، خبيرة التوقعات الشهيرة، رفضت الإفصاح أو الإشارة سابقا في الكثير من البرامج التلفزيونية عن مصدر التنبؤات الخاص بها، وقالت إنها ملَكة من عند الله، إلى جانب نفيها القاطع عن تعلق التنبؤات الخاصة بها بعلوم الجن أو ما شابه.

الجدير بالذكر أن مسلسل "المداح 5" المعروض حاليا في موسم دراما رمضان، هو آخر مواسم السلسلة الدرامية الشهيرة التي بدأت قبل نحو خمسة أعوام. (ارم نيوز)

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