15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
-1
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بسبب شقيقته.. اليكم ما حصل معه
Lebanon 24
03-03-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقى ضباط مباحث الجيزة في مصر، القبض على 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على شاب، ومحاولة خطفه في العمرانية، وكشفت التحريات أن أحد المتهمين تقدم لخطبة شقيقة المجني عليه، إلا أن والدها رفض، مما دفعه لارتكاب الجريمة لإجباره على الموافقة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
Advertisement
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شاب للاعتداء أثناء سيره بأحد شوارع العمرانية.
بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أثناء سيره بالشارع، اعتدى عليه 3 أشخاص، وحاولوا اختطافه داخل سيارة، إلا أنه استغاث بالأهالي مما دفع المتهمين للهرب.
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لرغبة أحدهم في خطبة شقيقة المجني عليه، ورفض والدها طلبه، مما دفعه للاستعانة بباقي المتهمين، والاعتداء على شقيقها، للانتقام منه، وإجباره على الموافقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
Lebanon 24
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
03:08 | 2025-03-03
03/03/2025 03:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
02:47 | 2025-03-03
03/03/2025 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
15:34 | 2025-03-03
03/03/2025 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
06:53 | 2025-03-03
03/03/2025 06:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
02:29 | 2025-03-03
03/03/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
16:39 | 2025-03-03
أنقذ حياة أكثر من مليوني طفل.. وفاة أشهر متبرع بالدم
15:34 | 2025-03-03
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
13:00 | 2025-03-03
شكّل قرية صغيرة من عائلته فقط.. رجل لديه 104 أبناء و144 حفيدا
10:38 | 2025-03-03
بسبب مسلسل يُعرض في رمضان.. ليلى عبد اللطيف في مرمى النيران!
09:47 | 2025-03-03
وفاة الرجل الذي أنقذ حياة 2.4 مليون طفل
09:21 | 2025-03-03
رئيس نادي يُحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر!
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
04/03/2025 00:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
04/03/2025 00:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
04/03/2025 00:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24