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بسبب شقيقته.. اليكم ما حصل معه

Lebanon 24
03-03-2025 | 15:30
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ألقى ضباط مباحث الجيزة في مصر، القبض على 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على شاب، ومحاولة خطفه في العمرانية، وكشفت التحريات أن أحد المتهمين تقدم لخطبة شقيقة المجني عليه، إلا أن والدها رفض، مما دفعه لارتكاب الجريمة لإجباره على الموافقة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شاب للاعتداء أثناء سيره بأحد شوارع العمرانية.
بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أثناء سيره بالشارع، اعتدى عليه 3 أشخاص، وحاولوا اختطافه داخل سيارة، إلا أنه استغاث بالأهالي مما دفع المتهمين للهرب.
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لرغبة أحدهم في خطبة شقيقة المجني عليه، ورفض والدها طلبه، مما دفعه للاستعانة بباقي المتهمين، والاعتداء على شقيقها، للانتقام منه، وإجباره على الموافقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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