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منوعات
حالة نادرة.. امرأة أسترالية تكتسب لهجة جديدة بعد جراحة فك!
Lebanon 24
04-03-2025
|
05:51
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خضعت كيم هول، وهي امرأة أسترالية تبلغ من العمر 57 عاما، لجراحة لإعادة بناء فكها بعد إصابتها بسرطان الخلايا الحرشفية في الفك السفلي، لتجد نفسها تتحدث بلهجة إنكليزية شمالية غير متوقعة.
وحالة هول، التي لم تكن قد زارت المملكة المتحدة قط، تُعد حالة نادرة تعرف بـ"متلازمة اللهجة الأجنبية".
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بعد أسبوع من الجراحة، لاحظت عائلتها التغيير في صوتها، حيث قالت أختها: "إنها تبدو فخمة جدًا"، ما دفع هول إلى التفكير في الأمر.
ووقالت هول: "كنت أعتقد أنهم أغبياء قليلاً، لكن بعد مرور الوقت بدأت ألاحظ التغيير بنفسي"، بدلاً من لهجتها الأسترالية الأصلية، أصبح كلامها يبدو وكأنه لهجة من يوركشاير في إنكلترا.
متلازمة اللهجة الأجنبية هي اضطراب نادر يحدث عادة بعد السكتات الدماغية أو إصابات الدماغ، لكن في حالة هول، كان التغيير في اللهجة نتيجة للجراحة. وقالت هول عن التحديات التي تواجهها بسبب هذا التغيير: "أشعر بالإحباط كثيرا؛ لأنني لا أستطيع نطق بعض الكلمات الأسترالية".
على الرغم من صعوبة التكيف مع هذه التغيرات، تظل هول متفائلة، وعبرت قائلة: "أنا على قيد الحياة، ولا يهمني كيف أتحدث"، وأضافت أنها لا تريد أن تستسلم، بل تأمل في التطلع إلى المستقبل.
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