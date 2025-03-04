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لأنها تبوّلت لا إرادياً... والد يعتدي على طفلته ويعذبها بشدة

Lebanon 24
04-03-2025 | 08:22
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شهدت إحدى المحافظات المصرية جريمة مروعة إذ اعتدى والد على طفلته البالغة من العمر 5 سنوات وقام بتعذيبها بركل جسدها ورأسها بحائط المنزل.

وفي التفاصيل، ووفقا لوسائل محلية، استقبل مستشفى شبين الكوم الجامعي بمحافظة المنوفية، طفلة حالتها خطيرة، وذلك عقب إحضارها بوساطة زوج عمتها مدعيا أنها سقطت على سلم المنزل.
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 وتبين من الفحص الأولي وجود إصابات بالغة في جسد الطفلة، وأكد الفريق الطبي أن الطفلة تعرضت للتعذيب ما تسبب لها في إصابات متفرقة.

وتبين إصابة الطفلة بنزيف بالبطن والمخ وإصابات متفرقة في جسدها، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وكشفت التحقيقات أن والد الطفلة اعترف بتعذيبها والاعتداء المتكرر عليها، مبررا الاعتداء "بأنها كانت تتبول لا إراديا"، واعترف بكل التهم الموجهة إليه، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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