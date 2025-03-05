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لم يسمح لهما بالصعود على متن الطائرة.. فهاجما موظفي المطار بالقهوة

Lebanon 24
05-03-2025 | 05:39
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في حادثة صادمة شهدها مطار ميامي الدولي يوم الأحد، تم القبض على راكبين بعد وصولهما متأخرين للغاية إلى بوابة الطائرة، حيث لم يُسمح لهما بالصعود على متن الرحلة المتجهة إلى المكسيك.

وعندما تم إبلاغهما بعدم إمكانية الصعود بسبب التأخير، اندلعت مشادة حادة بين الركاب وموظفي المطار، حيث قاما برمي القهوة في وجه أحد العمال في محاولة للضغط على الموظفين للسماح لهما بالصعود.
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الحادث وقع قبيل إغلاق بوابة الصعود، حيث حاول الراكبان (رجل وامرأة) الدخول إلى الطائرة رغم تأخرهما. وبعد تدخل موظفي المطار ورفض طلباتهما، بدأ الراكبان في الاشتباك مع الموظفين؛ ما دفع الأمن للتدخل.

وفي الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية رجال الأمن وهم يواجهون الرجل الذي كان يرفض الاستسلام، بينما كانت الراكبة تجلس على الأرض بعد أن أجبرها أحد الضباط على ذلك. 

المشهد الذي أذهل المتابعين أظهر الرجل وهو يقاوم بشدة في محاولة للهروب من رجال الأمن، مما استدعى تصديه بقوة من قبل الشرطة. لم يُكشف عن هوية الراكبين أو ما إذا كانت ستوجه إليهما تهم، لكن التحقيقات جارية حول الحادث.
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