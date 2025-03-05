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منوعات
قيمتها تتجاوز الـ 770 ألف دولار.. لص يسرق أقراطاً ويبتلعها!
Lebanon 24
05-03-2025
|
13:00
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أقدم رجل على سرقة أقراط فاخرة من متجر "تيفاني آند كو" في حادثة غريبة شهدتها مدينة أميركية، ثم ابتلعها في محاولة لإخفاء الأدلة، إلا أن حيلته لم تستمر طويلاً.
ووفقاً لتقارير الشرطة المحلية، دخل جايثان لورانس جيلدر (32 عاماً) إلى المتجر في 26 شباط الماضي، وتمكّن من سرقة زوجين من الأقراط المرصعة ب، أحدهما بقيمة 160 ألف دولار، والآخر بقيمة 609.5 ألف دولار.
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كما استولى على خاتم فاخر قيمته 587 ألف دولار، لكن الشرطة تمكنت لاحقاً من استعادته.
بعد تنفيذ السرقة، حاول اللص الفرار، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه بعد مطاردة قصيرة.
ورغم محاولته مقاومة الاعتقال، أُلقي القبض عليه بتهمة العصيان.
وعند إخضاعه للفحص الطبي في مركز الاحتجاز، كانت المفاجأة أن الأشعة السينية كشفت عن وجود الأقراط المسروقة داخل معدته.
وأفاد تقرير الشرطة بأن جيلدر عبّر عن ندمه لاحقاً، قائلاً إنه كان من الأفضل أن يتخلص من المجوهرات بدلاً من ابتلاعها.
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