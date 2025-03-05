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حظرت استخدام المرايا لسبب "غريب".. مدرسة تثير حالة من الغضب

Lebanon 24
05-03-2025 | 16:00
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أثارت مدرسة بريطانية حالة من الغضب بعد أن حظرت استخدام المرايا في دورات المياه، بزعم أن التلاميذ يقضون وقتًا طويلاً في النظر إلى أنفسهم.

وفرض غرانت إدغار، مدير مدرسة "ويليام فار" التابعة لكنيسة إنجلترا في ويلتون، القاعدة بعد أن ورد أن التلاميذ يقضون وقتًا طويلاً متجمعين حول المرايا داخل دورات المياه في المدرسة، مما تسبب بتأخرهم عن الدروس.
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وقال إدغار إن المرايا "كانت تؤثر في الالتزام بالمواعيد"، وبين أنه إذا بدأ كل درس على مدار العام الدراسي متأخرًا دقيقتين، فإن التلاميذ سيخسرون 6.4 يوم من وقت التعلم.

وكشف إدغار لـ "بي بي سي" أن أولئك الذين يحتاجون إلى مرآة "لغرض طبي" يمكنهم طلبها في حفل الاستقبال. 
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