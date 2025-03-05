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تفاصيل صادمة.. شاب قتل والده وسائق كشف الجريمة

Lebanon 24
05-03-2025 | 23:47
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شهدت ولاية تاميل نادو، في الهند، جريمة قتل صادمة، حيث أقدم شاب يدعى أديتيا نارايانان (31 عامًا) على قتل والده موراليدهران (68 عامًا) باستخدام مقص، بعد خلاف عائلي مساء الإثنين في منطقة أدامباكام.

وبعد تنفيذ الجريمة، اتصل الجاني بشقيقه الأكبر وأبلغه بقتل والدهما، ثم استقل ريكشا مع والدته متجهًا إلى محامٍ. لكن السائق، عبد المالك (25 عامًا)، لاحظ بقعًا حمراء على قميصه وسمع المكالمة الهاتفية، فقرر التوجه مباشرة إلى مركز الشرطة دون تنبيه الراكب.
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عند وصولهم إلى مركز الشرطة، تم القبض على نارايانان، الذي تبين أنه كان يعاني من مشاكل مالية ويتناول أدوية لعلاج الاكتئاب. كما تم احتجاز والدته روهيني للتحقيق.

وفي الوقت ذاته، وصل شقيقه براسانا كومار إلى منزل العائلة ليجد والده غارقًا في دمائه، فأبلغ الشرطة التي نقلت الضحية إلى المستشفى، حيث تأكدت وفاته. وفتحت السلطات تحقيقًا في القضية، ووجهت تهمة القتل إلى نارايانان. (news18)






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