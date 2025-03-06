مصر على موعد قريب مع افتتاح أكبر متحف في العالم

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يستعدّ المتحف المصري الكبير الذي يقع قرب أهرامات الجيزة، ويضم تماثيل ضخمة للفراعنة وقطعا كانت تُستخدم يوميا في مصر القديمة، لافتتاح ضخم لعرض 100 ألف قطعة تاريخية، بينها كنوز توت عنخ آمون الشهير.ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا في الثالث من تموز، ويُتوقَّع أن يكون حدثا بالغ الأهمية على غرار الكنوز التي يضمها المتحف.وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أحمد غنيم: "ستكون حفلة مبهرة باستخدام إمكانيات مصر التاريخية والسياحية"، كما تسلط الضوء على "المتحف والأهرامات والعلاقة بينهما".وبحسب غنيم، يُتوقّع أن تستمر فعاليات الافتتاح أياما عدة مع أنشطة في مختلف أنحاء البلاد، وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب وملك إسبانيا فيليبي السادس إلى هذا الحدث المنتظر. (العربية)