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شرطة بولندا تُعيد "فرانوس" إلى الغابة بطريقة طريفة!

Lebanon 24
06-03-2025 | 10:12
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قام ضباط الشرطة من كاتي فروتسواف في بولندا بمرافقة خنزير بري إلى الغابة.
 
 
وركض الحيوان خلف سيارة الشرطة، بينما قام شرطيّ بتشجيع الخنزير، وقال: "هيا يا فرانوس، أنت نفقد الوزن، هيا، فقط القليل وسنكون في الغابة". 
 
 
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