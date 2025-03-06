شرطة بولندا تُعيد "فرانوس" إلى الغابة بطريقة طريفة!

📹 شرطة بولندا تُعيد "فرانوس" الخنزير البري إلى الغابة بطريقة طريفة!



قام ضباط الشرطة من كاتي فروتسواف في بولندا بمرافقة خنزير بري إلى الغابة. حيث ركض الحيوان مطيعًا خلف سيارة الشرطة في مشهد لطيف، بتشجيع من أحد رجال الشرطة، الذي أطلق عليه لقب "فرانوس".



⚡️ وشجع الشرطي الخنزير:… pic.twitter.com/ZBaVrCNjdJ