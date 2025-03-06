في مصر.. تسمم طفلة تناولت وجبة سريعة التحضير

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أصيبت طفلة بحالة تسمم، نتيجة تناولها وجبة سريعة التحضير، ما أسفر عن مصرعها في مصر، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في البدرشين، وتبين من خلال الفحص الأولي، تناول الطفلة لوجبة طعام سريعة التحضير، ما أسفر عن إصابتها بحالة تسمم ومفارقتها الحياة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)