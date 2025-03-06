حجز غرفة في فندق كي ينتحر.. ورسالة تفضح خالته وزوجته!

توفي رجل يبلغ من العمر 41 عامًا منتحرًا في حمام فندق صحارى في مومباي، في الهند.



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وبحسب الشرطة، حجز المتوفى، نيشانت تريباثي، غرفة في الفندق قبل ثلاثة أيام من انتحاره. وفي 28 شباط، وضع لافتة "عدم الإزعاج" على باب غرفته وأنهى حياته بشنق نفسه في الحمام. وقبل أن ينتحر، وضع علامة "عدم الإزعاج" خارج غرفته بالفندق. كما كتب رسالة ونشرها على موقع شركته، يحمّل فيها زوجته وخالته مسؤولية وفاته.وبحسب الشرطة، حجز المتوفى، نيشانت تريباثي، غرفة في الفندق قبل ثلاثة أيام من انتحاره. وفي 28 شباط، وضع لافتة "عدم الإزعاج" على باب غرفته وأنهى حياته بشنق نفسه في الحمام.

وعندما لم يتلق موظفو الفندق أي رد لفترة طويلة، استخدموا مفتاحًا رئيسيًا لدخول الغرفة ووجدوه مشنوقًا. وتم إبلاغ شرطة المطار على الفور وأرسلت الجثة للتشريح.



وفي أعقاب الحادث، تقدمت والدة نيشانت بشكوى إلى مركز شرطة المطار. وفي البداية، سجلت الشرطة تقرير وفاة عرضية، ولكن في وقت لاحق، بناءً على شكوى الأم، تم رفع قضية ضد زوجته، أبورفا باريخ، وخالته، براتانا ميشرا، بموجب المادة 108 من قانون العقوبات الهندي.



أثناء التحقيق، اكتشفت الشرطة رسالة انتحار تم تحميلها على موقع شركة نيشانت، مؤمنة بكلمة مرور. وفي الرسالة، عبر عن حبه لزوجته بينما حملها وخالته مسؤولية وفاته. (news18)