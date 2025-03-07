أغرب انفصال في دولة عربية.. طلّقها بسبب لون عيني ابنته!

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شهدت محكمة أسرة الهرم في مصر واقعة طلاق غير تقليدية، حيث قام زوج بتطليق زوجته غيابياً، إثر خلاف نشب بينهما حول لون عيني طفلتهما الأولى، ما دفع دفع الزوجة إلى اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحقوقها.وقالت المحامية نهى الجندي، وكيلة الزوجة، إن موكلتها فوجئت بقرار الطلاق، مؤكدة أن السبب الذي استند إليه الزوج غير منطقي، ولا يشكل أي مبرر قانوني أو اجتماعي لإنهاء العلاقة الزوجية.وكان الزوج، الذي يعمل موظفاً، قد دخل في مشادة مع زوجته، ربة المنزل، بعد ولادة طفلتهما، معرباً عن استيائه من عدم امتلاكها عيوناً خضراء مثله.وتساءل الزوج قائلاً: "لماذا جميع أبناء إخوتي يمتلكون عيوناً ملونة بينما ابنتي لا؟". ومع تصاعد الخلافات، قرر الزوج تطليقها دون إبلاغها، لتكتشف الأمر لاحقاً.وأكدت المحامية أن موكلتها لجأت إلى المحكمة للحصول على حقوقها بعد صدمتها من قرار الطلاق، خاصة أن السبب والدافع وراء الانفصال ليس معتاداً. (24)