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منوعات
في مصر.. أب يُعاقب طفليه بطريقة مروعة
Lebanon 24
08-03-2025
|
04:00
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قرر أب مصري في محافظة الجيزة معاقبة طفليه بطريقة مروّعة، وذلك عبر تقييدهما بسلاسل حديدية حول رقبتيهما.
ولم يجد الطفلان سبيلا للنجاة سوى الاستغاثة، حيث وقفا في شرفة شقتهما الصغيرة ليستغيثا بالجيران من قسوة والدهم الذي كبّلهم بالأغلال.
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ووقف الطفلان، رهف ذات الـ10 سنوات، وشقيقها محمود 13 عامًا، مكبلين بسلاسل حديدية حول رقبتيهما، فاستغلا مغادرة الأب إلى عمله، حتى لم يجدا وسيلة سوى الصراخ طلبًا للنجدة. ووصلت أصوات استغاثتهما إلى الجيران، الذين سارعوا إلى إبلاغ الشرطة.
وخلال دقائق، وصلت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة بقيادة رئيس المباحث إلى المنزل، لتصطدم بالمشهد المروّع.
وبعد ساعات من الانتظار، عاد الأب غير مدرك لما ينتظره، لكن ما إن وطأت قدماه المنزل، حتى وجد رجال الأمن في انتظاره. وبمواجهته، لم ينكر فعلته، مبررًا تصرفه بقوله: "كنت بأربيهم.. بيهربوا من البيت من غير إذني".(إرم)
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