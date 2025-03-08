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رعب في تايلاند.. رجل يعثر على ثعبان مجمد داخل آيس كريم!

Lebanon 24
08-03-2025 | 16:14
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تفاجأ رجل في تايلاند بموقف صادم عندما اكتشف وجود ثعبان صغير مجمد داخل آيس كريم اشتراه من بائع متجول.  

ونشر راي بان ناكلنجبون صورة للحادثة عبر "فيسبوك"، حيث أظهرت الصورة رأس الثعبان الأسود والأصفر ظاهرًا بوضوح داخل قطعة الآيس كريم المجمدة، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.  
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وتباينت ردود الفعل على الحادثة، حيث علّق أحد المتابعين ساخرًا: "يبدو أنها نكهة جديدة – مفاجأة الثعبان!"، فيما قال آخر: "هذا هو السبب الذي يجعلني أشتري الآيس كريم فقط من المتاجر الموثوقة". (سكاي نيوز)
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