Advertisement

منوعات

حادث مؤلم.. طفلة تفارق الحياة بعد تعرضها لهجوم من كلاب ضالة (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2025 | 11:05
A-
A+
Doc-P-1331104-638771402268048571.jpeg
Doc-P-1331104-638771402268048571.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقيت الطفلة السورية رنا السيلسي، البالغة من العمر عامين، مصرعها بعد تعرضها لهجوم من قبل عدد الكلاب الضالة منفي منطقة كاراتاي بمدينة قونية التركية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، كانت الطفلة رنا قد ذهبت مع عائلتها لزيارة أقاربهم يوم الجمعة الماضي، إذ تعرضت لهجوم مفاجئ من قبل مجموعة من الكلاب الضالة. 
Advertisement

 وعلى الفور، نقلها أفراد عائلتها إلى مستشفى مدينة قونية وهي في حالة حرجة، وبذل الأطباء جهوداً مكثفة لإنقاذ حياتها، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

وباشرت السلطات التركية تحقيقاً في الحادث للوقوف على تفاصيله واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:26 | 2025-03-09
04:46 | 2025-03-09
01:12 | 2025-03-09
00:58 | 2025-03-09
17:55 | 2025-03-08
16:14 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24