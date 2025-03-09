حادث مؤلم.. طفلة تفارق الحياة بعد تعرضها لهجوم من كلاب ضالة (فيديو)

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وبحسب وسائل إعلام تركية، كانت الطفلة رنا قد ذهبت مع عائلتها لزيارة أقاربهم يوم الجمعة الماضي، إذ تعرضت لهجوم مفاجئ من قبل مجموعة من الكلاب الضالة.وعلى الفور، نقلها أفراد عائلتها إلى مستشفى مدينة قونية وهي في حالة حرجة، وبذل الأطباء جهوداً مكثفة لإنقاذ حياتها، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها.وباشرت السلطات التركية تحقيقاً في الحادث للوقوف على تفاصيله واتخاذ الإجراءات اللازمة.