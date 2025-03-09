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جريمة مروعة.. مقتل شخص إثر مشاجرة في مصر

Lebanon 24
09-03-2025 | 16:00
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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بالبحيرة من ضبط شخص لاتهامه بقتل آخر خلال مشاجرة بينهما بمركز كفر الدوار.

كان اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، وبالفحص تبين وصول جثة لشخص نتيجة تعدى آخرين خلال مشاجرة بقرية السعرانية، إلى مستشفى كفر الدوار العام، وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العام، تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن.
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وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث كفر الدوار من ضبط المتهم ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. (اليوم السابع)
 
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