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برجك اليوم

Lebanon 24
10-03-2025 | 00:00
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الحمل
الصحة: تشعر بالدوخة أثناء الصيام، لذا احرص على تناول سحور غني بالعناصر الغذائية.
العمل: تعاني من قلة النوم، ما ينعكس على أدائك المهني، حاول تنظيم وقتك بشكل أفضل.
العاطفة: تخطط مع الشريك للسفر في عطلة العيد والاستمتاع بأجواء مميزة.
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الثور
الصحة: فقدان الشهية قد يكون نتيجة مشاكل صحية مثل اضطرابات المرارة، لا تتجاهل الأمر.
العمل: تفضل العمل من المنزل خلال رمضان لتجنب الإرهاق.
العاطفة: أنت والشريك تشعران بالإرهاق، لكن التواصل الجيد يساعدكما على تخطي التعب.
الجوزاء
الصحة: الدوخة المتكررة خلال الصيام تستدعي الانتباه لطعامك وشرب الماء بعد الإفطار.
العمل: التفكير في إجازة بسبب قلة النوم قد يكون الحل الأفضل لاستعادة نشاطك.
العاطفة: تخطط للسفر مع الشريك في إجازة العيد للاستمتاع بأوقات مميزة.
السرطان
الصحة: لديك رغبة في خسارة الوزن خلال رمضان، لكن احرص على تحقيق ذلك بطريقة صحية.
العمل: الإرهاق يؤثر على أدائك المهني، حاول الموازنة بين الراحة والعمل.
العاطفة: علاقتك بالشريك تمر بفترة جميلة مليئة بالانسجام والتفاهم.
الأسد
الصحة: الشعور بالتوتر والتعب قد يؤثر على طاقتك، حاول الاسترخاء أكثر.
العمل: تفكر في مشروع جديد بعد رمضان، وقد يكون خطوة مهمة نحو النجاح.
العاطفة: الحب يضيف لمسة جميلة إلى حياتك، علاقتك بالشريك تتحسن للأفضل.
العذراء
الصحة: الصداع المتكرر خلال الصيام يجعلك أكثر عصبية، تجنب المنبهات بعد الإفطار.
العمل: تفكر في أخذ إجازة قصيرة لإعادة شحن طاقتك.
العاطفة: لديك رغبة في مفاجأة الشريك بشيء مميز، مما يعزز علاقتكما.
الميزان
الصحة: الانتظام في تناول الفيتامينات يمنحك طاقة أكبر خلال النهار.
العمل: تبحث عن فرصة عمل جديدة تلبي تطلعاتك.
العاطفة: تفكر في إقامة مأدبة إفطار تجمع فيها الأصدقاء والأحباب.
العقرب
الصحة: حاول التقليل من شرب القهوة بعد الإفطار، وأكثر من شرب الماء.
العمل: عدم رضاك عن وظيفتك الحالية يجعلك تفكر في خيارات أخرى.
العاطفة: اهتمامك الزائد بالشريك قد يكون مرهقًا له، امنحه مساحة شخصية.
القوس
الصحة: التفكير في مشروبات صحية بعد الإفطار يساعدك في الحفاظ على وزنك.
العمل: لا تضغط على نفسك في العمل، حافظ على توازنك خلال الشهر الفضيل.
العاطفة: أنت والشريك تخططان لمبادرة خيرية من خلال تقديم إفطار للمحتاجين.
الجدي
الصحة: تشعر بالإرهاق، جرّب تقليل استهلاك السكر والخبز واستبدالهما بالفواكه.
العمل: وظيفتك الجديدة تجلب لك الراحة والاستقرار.
العاطفة: تفكر في قضاء أمسية رومانسية مع الشريك في مكان مميز.
الدلو
الصحة: تناول المزيد من الفواكه والخضروات يعزز صحتك خلال رمضان.
العمل: لا تشعر بالرضا التام عن عملك الجديد، لكن قد يكون فرصة جيدة للتطوير.
العاطفة: الحب يدخل حياتك مجددًا ويضيف لها الكثير من الإيجابية.
الحوت
الصحة: تحتاج إلى الاهتمام بصحتك أكثر، ورفع معدل استهلاك البروتينات في وجباتك.
العمل: تشعر بالرضا تجاه وظيفتك الحالية وتحقق فيها تقدمًا واضحًا.
العاطفة: حبك للشريك يجعلك أكثر سعادة، فحافظ على هذه الطاقة الإيجابية.
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