عمره 18 عاما.. هندي يدخل موسوعة غينيس بسبب كثافة شعر وجهه (صور)

تمكن شاب هندي يبلغ من العمر 18 عاما من تسجيل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأكثر كثافة شعر وجه بين الذكور.



ودخل الشاب الهندي لاليت باتيدار الذي يبلغ من العمر 18 عاما، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بسبب شعر وجهه، حيث يحمل الرقم القياسي بـ 201.72 شعرة لكل سنتيمتر مربع، أي أكثر 95% من وجهه مغطى بالشعر.



ويعد باتيدار، وفقا لموسوعة غينيس، واحدا من حوالي 50 حالة موثقة فقط تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم منذ العصور الوسطى، مصابة بحالة طبية نادرة تسمى فرط الشعر، والتي يشار إليها غالبا باسم "متلازمة الذئب".

Lalit Patidar, an 18-year-old from Madhya Pradesh, has set a Guinness World Record (GWR) for having the hairiest face on a male, with 201.72 hairs per square centimetre.

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.#lalitpatidar #guinnessworldrecord #hairiesthair #greaterjammu pic.twitter.com/MqlHmnrTK3 — Greater jammu (@greater_jammu) March 8, 2025 Advertisement

وظهر الشاب في مقطع فيديو، وأثناء حديثه عن التحديات التي واجهها، وخاصة خلال سنوات دراسته المبكرة، قال إن "الأيام القليلة الأولى لم تكن جيدة"، مضيفا أن "زملاءه في الفصل كانوا خائفين من مظهره"، موضحا أنه "بمرور الوقت، أصبحوا يرون ما هو أبعد من شعر وجهه".



وأضاف: "عندما بدأوا في التعرف علي، وعندما بدأوا في التحدث معي، فهموا أنني لست مختلفا عنهم كثيرا. وكان الأمر مختلفا من الخارج فقط، لكنني لست مختلفا من الداخل".



وأشار الشاب الهندي لاليت باتيدار، إلى أن بعض الناس لا يعاملونه بشكل جيد، وهي لحظات نادرة، إذ أن معظم الناس يعاملونه بلطف، مؤكدا لموسوعة غينيس بأنه يحب مظهره، ولا يريد تغييره.



ورغم ما قد يعتبره البعض مظهرا غير عادي، فقد تلقى باتيدار دائما الدعم والتشجيع من عائلته. ومع أحلامه بالسفر حول العالم واستكشاف الثقافات المختلفة، وهو يظل فخورا بنفسه.(روسيا اليوم)





