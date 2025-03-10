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غواص ينجو من كائن سام في البحر الأحمر

Lebanon 24
10-03-2025 | 09:42
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صادف غواص كائنا بحريا مذهل الألوان أثناء استكشافه أعماق البحر الأحمر في مصر، فقرر التقاط بعض الصور له "فيما بدا وكأنه لحظة ممتعة تحت الماء".

ولكن هذه اللحظة الفريدة تحولت لاحقا إلى قصة مثيرة شاركها عبر الإنترنت، بعدما اكتشف حقيقة ما كان يحمله بين يديه.
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فبعد أشهر من عودة الغواص المعروف باسم فرانك من إجازته، وبينما كان يتصفح الإنترنت، اكتشف بالصدفة أن ما التقطه لم يكن مجرد صدفة، بل كان حلزونا مخروطيا ساما، وهو أحد أخطر الكائنات البحرية التي يمكن أن تسبب شللا أو حتى الموت خلال ساعات قليلة بسبب سمّها القوي.
 
وأثار هذا الاكتشاف صدمة لدى فرانك، فشارك تجربته على منصة Reddit تحت عنوان "كم أنا محظوظ لكوني لا أزال على قيد الحياة؟" طالبا تأكيد حقيقة الكائن الذي التقطه. وسرعان ما أكد له الخبراء أن الحلزون الذي أمسك به كان من نوع "الحلزون المخروطي النسيجي"، وهو أحد أخطر الحلزونات المخروطية التي تعيش في المحيط الهندي والبحر الأحمر. (روسيا اليوم)
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