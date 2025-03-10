هرّة قفزت على كتف إمام مسجد أثناء صلاته.. شاهدوا الفيديو

خطفت هرة الأنظار مجدداً عندما قفزت على كتف إمام مسجد أثناء الصلاة في الجزائر، في مشهد تكرر في قبل سنتين، 2 مليار مشاهدة.

Advertisement

ووثّقت كاميرا المراقبة في مسجد الشيخ التازي في مدينة وهران الهرة وهي داخل وتحوم حول الإمام، أثناء تأديته الصلاة.





ومن ثم قفزت الهرة بشكل مفاجئ على كتف الشيخ خلخال دحو الذي عاملها بلطف، في مشهد أثار تفاعل رواد مواقع التواصل. (العربية)