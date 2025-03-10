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منوعات
هرّة قفزت على كتف إمام مسجد أثناء صلاته.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
10-03-2025
|
11:12
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خطفت هرة الأنظار مجدداً عندما قفزت على كتف إمام مسجد أثناء الصلاة في الجزائر، في مشهد تكرر في
رمضان
قبل سنتين،
وحصد
2 مليار مشاهدة.
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ووثّقت كاميرا المراقبة في مسجد الشيخ
إبراهيم
التازي في مدينة وهران الهرة وهي داخل
المسجد
وتحوم حول الإمام، أثناء تأديته الصلاة.
ومن ثم قفزت الهرة بشكل مفاجئ على كتف الشيخ خلخال دحو الذي عاملها بلطف، في مشهد أثار تفاعل رواد مواقع التواصل. (العربية)
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