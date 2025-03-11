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فنون ومشاهير

أصيب بسكتة قلبية.. النجم الشهير ابن 43 عاما عُثر عليه ميتا داخل منزله (صورة)

Lebanon 24
11-03-2025 | 03:57
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عُثر على المغني الكوري الجنوبي ويسونغ ميتًا، أمس الإثنين، في منزله في سيول، عن 43 عاماً.

وقالت السلطات إنه تم العثور على المغني بعد سكتة قلبية أصابته، مضيفةً أن "فترة طويلة من الوقت" مرّت قبل اكتشاف جثته.
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وأشارت الشرطة إلى أنه لم تكن هناك علامات على وجود جريمة في مكان الحادث.
 
 
 
وظهر ويسونغ، واسمه الحقيقي تشوي وي سونغ، لأول مرة في عام 2002، وسرعان ما صنع لنفسه اسمًا بغنائه الروحي. كان يتمتع بشعبية كبيرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويُنسب إليه الفضل في نشر موسيقى "الآر أند بي" في كوريا الجنوبية.

وعلى مرّ السنين، أثبت ويسونغ نفسه كمرشد ومدرّب صوتيّ لنجوم الكيبوب، حتى أنه كتب أغاني لبعضهم. وتعاون مع العديد من الفنانين وأدّى أيضاً في حفلات الكيبوب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هوليوود.

وكان من المقرر أن يقيم حفلة موسيقية مع مغني البالاد KCM هذا الأسبوع في مدينة دايجو.

ونالت أغانيه البالاد من نوع R&B إشادة من المغنيين الكوريين المخضرمين مثل Shin Seung-hun و Seo Tae-ji.

لكن ويسونغ لم يكن غريباً أيضاً عن إثارة الجدل. في عام 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لإساءة استخدام البروبوفول، وهو مخدر قويّ تسبّب سابقاً بوفاة مايكل جاكسون.(وكالات)



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