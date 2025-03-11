20
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أصيب بسكتة قلبية.. النجم الشهير ابن 43 عاما عُثر عليه ميتا داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
11-03-2025
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُثر على المغني الكوري الجنوبي ويسونغ ميتًا، أمس الإثنين، في منزله في سيول، عن 43 عاماً.
وقالت السلطات إنه تم العثور على المغني بعد سكتة قلبية أصابته، مضيفةً أن "فترة طويلة من الوقت" مرّت قبل
اكتشاف
جثته.
Advertisement
وأشارت الشرطة إلى أنه لم تكن هناك علامات على وجود جريمة في مكان الحادث.
وظهر ويسونغ، واسمه الحقيقي تشوي وي سونغ، لأول مرة في عام 2002، وسرعان ما صنع لنفسه اسمًا بغنائه
الروحي
. كان يتمتع بشعبية كبيرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويُنسب إليه الفضل في نشر موسيقى "الآر أند بي" في كوريا
الجنوبية
.
وعلى مرّ السنين، أثبت ويسونغ نفسه كمرشد ومدرّب صوتيّ لنجوم الكيبوب، حتى أنه كتب
أغاني
لبعضهم. وتعاون مع العديد من الفنانين وأدّى أيضاً في حفلات الكيبوب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هوليوود.
وكان من المقرر أن يقيم حفلة موسيقية مع
مغني
البالاد KCM هذا الأسبوع في مدينة دايجو.
ونالت أغانيه البالاد من نوع R&B إشادة من المغنيين الكوريين المخضرمين مثل Shin Seung-hun و Seo Tae-ji.
لكن ويسونغ لم يكن غريباً أيضاً عن إثارة الجدل. في عام 2021، حُكم
عليه
بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لإساءة استخدام البروبوفول، وهو مخدر قويّ تسبّب سابقاً بوفاة مايكل جاكسون.(وكالات)
مواضيع ذات صلة
عمرها 24 عاماً فقط.. العثور على ممثلة شابة ميّتة داخل منزلها (صورة)
Lebanon 24
عمرها 24 عاماً فقط.. العثور على ممثلة شابة ميّتة داخل منزلها (صورة)
11/03/2025 11:33:59
11/03/2025 11:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير أمن محافظة ريف دمشق: الأمن العام يبدأ بالانتشار داخل مدينة جرمانا
Lebanon 24
مدير أمن محافظة ريف دمشق: الأمن العام يبدأ بالانتشار داخل مدينة جرمانا
11/03/2025 11:33:59
11/03/2025 11:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل منزل لبنانيّ.. شاهدوا ماذا كتب جندي إسرائيليّ
Lebanon 24
داخل منزل لبنانيّ.. شاهدوا ماذا كتب جندي إسرائيليّ
11/03/2025 11:33:59
11/03/2025 11:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
القنصل العام الروسي في مرسيليا يؤكد وقوع انفجار داخل القنصلية
Lebanon 24
القنصل العام الروسي في مرسيليا يؤكد وقوع انفجار داخل القنصلية
11/03/2025 11:33:59
11/03/2025 11:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
فلكياً.. هذا موعد عيد الفطر في عدد من الدول
Lebanon 24
فلكياً.. هذا موعد عيد الفطر في عدد من الدول
04:15 | 2025-03-11
11/03/2025 04:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"هددوني بالحبس".. ابنة محمد صلاح في مسلسل رمضاني!
Lebanon 24
"هددوني بالحبس".. ابنة محمد صلاح في مسلسل رمضاني!
04:07 | 2025-03-11
11/03/2025 04:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جزيرة "سرية" في الكاريبي يذهب إليها الأثرياء.. إليكم السبب
Lebanon 24
جزيرة "سرية" في الكاريبي يذهب إليها الأثرياء.. إليكم السبب
01:27 | 2025-03-11
11/03/2025 01:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إمساك في السماء وإفطار بين السُّحب… كيف يُحدِّد الملاحون أوقات الإفطار في سباق مع الشمس؟
Lebanon 24
إمساك في السماء وإفطار بين السُّحب… كيف يُحدِّد الملاحون أوقات الإفطار في سباق مع الشمس؟
00:22 | 2025-03-11
11/03/2025 12:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:59 | 2025-03-10
10/03/2025 11:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
08:28 | 2025-03-10
10/03/2025 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
11:00 | 2025-03-10
10/03/2025 11:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
09:10 | 2025-03-10
10/03/2025 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
07:57 | 2025-03-10
10/03/2025 07:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:15 | 2025-03-11
فلكياً.. هذا موعد عيد الفطر في عدد من الدول
04:07 | 2025-03-11
"هددوني بالحبس".. ابنة محمد صلاح في مسلسل رمضاني!
01:27 | 2025-03-11
جزيرة "سرية" في الكاريبي يذهب إليها الأثرياء.. إليكم السبب
00:22 | 2025-03-11
إمساك في السماء وإفطار بين السُّحب… كيف يُحدِّد الملاحون أوقات الإفطار في سباق مع الشمس؟
23:59 | 2025-03-10
برجك اليوم
17:55 | 2025-03-10
إجلاء 300 أسرة وتحذير من خطر على 30 ألف شخص.. ثوران "بركان النار" يثير الرعب
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 11:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 11:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 11:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24