أصيب بسكتة قلبية.. النجم الشهير ابن 43 عاما عُثر عليه ميتا داخل منزله (صورة)





وقالت السلطات إنه تم العثور على المغني بعد سكتة قلبية أصابته، مضيفةً أن "فترة طويلة من الوقت" مرّت قبل جثته.

Advertisement

وأشارت الشرطة إلى أنه لم تكن هناك علامات على وجود جريمة في مكان الحادث. عُثر على المغني الكوري الجنوبي ويسونغ ميتًا، أمس الإثنين، في منزله في سيول، عن 43 عاماً.وقالت السلطات إنه تم العثور على المغني بعد سكتة قلبية أصابته، مضيفةً أن "فترة طويلة من الوقت" مرّت قبل جثته.وأشارت الشرطة إلى أنه لم تكن هناك علامات على وجود جريمة في مكان الحادث.

وظهر ويسونغ، واسمه الحقيقي تشوي وي سونغ، لأول مرة في عام 2002، وسرعان ما صنع لنفسه اسمًا بغنائه . كان يتمتع بشعبية كبيرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويُنسب إليه الفضل في نشر موسيقى "الآر أند بي" في كوريا .



وعلى مرّ السنين، أثبت ويسونغ نفسه كمرشد ومدرّب صوتيّ لنجوم الكيبوب، حتى أنه كتب لبعضهم. وتعاون مع العديد من الفنانين وأدّى أيضاً في حفلات الكيبوب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هوليوود.



وكان من المقرر أن يقيم حفلة موسيقية مع البالاد KCM هذا الأسبوع في مدينة دايجو.



ونالت أغانيه البالاد من نوع R&B إشادة من المغنيين الكوريين المخضرمين مثل Shin Seung-hun و Seo Tae-ji.



لكن ويسونغ لم يكن غريباً أيضاً عن إثارة الجدل. في عام 2021، حُكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لإساءة استخدام البروبوفول، وهو مخدر قويّ تسبّب سابقاً بوفاة مايكل جاكسون.(وكالات)







