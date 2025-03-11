عقاباً له... أم وزنها 170 كغ جلست فوق ابنها 5 دقائق فقتلته!

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لقي صبي يبلغ من العمر 10 سنوات حتفه في ولاية ميشيغان، بعدما جلست والدته بالتبني فوقه لمدة خمس دقائق، عقاباً له على تصرف غير لائق.وسحقت ويلسون، وهي امرأة بدينة يبلغ وزنها 170 كيلوغرام تقريباً، الصبي الذي لم يتجاوز وزنه 40 كيلوغرام، تحت جسدها، في طريقة قالت أنها أرادت بها معاقبته بعد أن حاول الفرار من منزلها صباح الواقعة، وفق "نيويورك بوست".وأخبرت الشرطة أنها اعتقدت أن الصبي كان يتظاهر بالألم، حتى لاحظت أن جفونه أصبحت شاحبة، وعندما قلبته وجدت أنه مات.وأظهرت لقطات كاميرا كشفت عنها السلطات مقطع فيديو مدته 20 ثانية، المرأة وهي جالسة على رأس ورقبة الصبي وهي تضغط على جسده الصغير حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم هدأت صرخاته اليائسة تدريجياً، وبمجرد أن أدركت ما فعلته، أخبرت المرأة أحد أطفالها الآخرين بشكل محموم بالاتصال برقم 911، ويمكن سماعها في اللقطات وهي تصرخ باسم الصبي مراراً وتكراراً، عندما لاحظت أنه توقف عن التنفس.وتواجه ست سنوات في السجن إذا أدينت، وكانت ترعى 3 أطفال آخرين في منزلها، لكن متحدثاً باسم إدارة خدمات الطفل أكد للمنفذ أن ترخيصها كوالدة بالتبني معلق الآن ويجري مراجعته لإلغائه بشكل دائم.