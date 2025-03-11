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في مصر.. العثور على جثة طفلة فى ظروف غامضة

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:09
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شهدت مدينة النوبارية بالبحيرة في مصر، واقعة مأسوية، وذلك بعد العثور على جثة طفلة، وذلك داخل جوال أعلى سطح منزلها فى ظروف غامضة.
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كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة النوبارية، يفيد بالعثور على جثة الطفلة "س.ب" البالغة من العمر أربعة أعوام،  وذلك داخل جوال أعلى منزلها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان عقب الانتهاء من عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف وحده البحث الجنائي بقسم شرطة النوبارية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.
(اليوم السابع)
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