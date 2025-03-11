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فتاة تنهى حياتها بسبب رفض أسرتها زواجها من حبيبها

Lebanon 24
11-03-2025 | 16:15
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لقيت فتاة مصرعها داخل منزلها بدائرة مركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم في مصر، بعد أن قامت بشنق نفسها باستخدام إيشارب ربطته فى جنش بسقف غرفتها.
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تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد بوصول "شهد.م" (20 عامًا، لا تعمل) إلى مستشفى فيديمن المركزى جثة هامدة، إثر ادعاء انتحار.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين أن والدها، "م.ا" (51 عامًا)، فوجئ بابنته معلقة من سقف غرفتها فى الطابق الثانى بواسطة إيشارب ملفوف حول رقبتها، فقام بإنزالها ونقلها إلى المستشفى، ظنًا منه أنها لا تزال على قيد الحياة.

وأفاد الأب فى أقواله أمام رئيس مباحث المركز، بأن ابنته أقدمت على الانتحار بعدما رفض طلبها الزواج من شاب تقدم لخطبتها، ولم يتهم أحدًا بالوقوف وراء الحادث.

وكشفت التحريات، أن الفتاة كانت تربطها علاقة عاطفية بالشاب الذى تقدم لخطبتها، إلا أن والدها رفض الأمر، ما تسبب فى دخولها بحالة من الحزن الشديد، دفعتها إلى التخلص من حياتها.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الاختناق" دون وجود إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
 
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