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انتقاما منه.. جراح تجميل يتنكر لقتل زميله

Lebanon 24
12-03-2025 | 01:34
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طعن جراح تجميل، طبيباً من زملائه، بعد أن تنكر بملابس تمويه واقتحم منزل الضحية، في بريطانيا.
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وقالت السلطات إن بيتر بروكس، 61 عاما، كان يحمل 20 لتر من خليط بنزين شديد الاشتعال، وثقاب، وسكين مطبخ، قبل أن يركب دراجة إلى منزل زميله جراح التجميل غرايم بيركس، 65 عاماً، وفق "دايلي ميل".

ثم اقتحم بروكس المنزل وبدأ في رش الوقود في محاولة لقتل بيركس في حريق، وإبعاده عن الطريق كما قال، بعد مشاركة بيركس في إجراءات تأديبية ضده في العمل، وشهد ضده مما كان سيؤدي به غالباً للطرد كما زُعم، ولكن عندما استيقظ بيركس على صوت عالٍ ونزل إلى الطابق السفلي، طعنه بروكس.

وتم العثور على بيركس، وهو أيضاً طبيب في مستشفيات جامعة نوتنغهام التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من قبل زوجته وابنه وتم نقله إلى المستشفى حيث وضع في غيبوبة مستحثة بعد فقدان 6 لترات من الدم.
وتم العثور على المعتدي بروكس، استشاري جراحة التجميل المتخصص في الحروق، نائماً، ويده تنزف بشدة بعد حوالي 4 ساعات على مقعد في حديقة وتم القبض عليه في المستشفى لاحقاً. (24)

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