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إنجاز طبيّ تاريخيّ.. رجل يعيش بقلب اصطناعي بالكامل

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:13
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أصبح رجل في الأربعينيات من عمره، أول شخص يُغادر المستشفى مزوداً بقلب اصطناعي بالكامل، وفقاً لما أعلنه مستشفى "سانت فينسنت" في سيدني، اليوم حيث أُجريت العملية.
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وعانى المريض من فشل قلبي حاد وعاش بالقلب الاصطناعي، وهو مضخة دم مصنوعة من التيتانيوم، لأكثر من 100 يوم قبل أن يخضع لعملية زراعة قلب في آذار.

وفي تشرين الأول 2024، خضع المريض لزراعة القلب الاصطناعي في المستشفى كإجراء انتقالي أثناء انتظاره متبرعاً بالقلب، في أول عملية من نوعها تُجرى في أستراليا.
وتم السماح له بمغادرة المستشفى مع الجهاز في شباط 2025، قبل أن يتلقى قلباً متبرعاً به في آذار الجاري.

وقال المستشفى في بيان إن المريض يحمل الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها شخص مزود بقلب اصطناعي "مما يُعد خطوة كبيرة نحو مستقبل تقنية القلوب الاصطناعية".

وأضاف المستشفى أن الهدف طويل المدى هو أن يتمكن المرضى من العيش بالجهاز إلى أجل غير مسمى دون الحاجة إلى زراعة قلب حقيقي. (24)
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