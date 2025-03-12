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منوعات
سعرها ثمين.. رجل يعثر على قطعة نادرة من العنبر الرمادي
Lebanon 24
12-03-2025
|
05:00
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تفاجأ أب أسترالي بعثوره على قطعة نادرة وقيمة جرفتها الأمواج إلى أحد الشواطئ الشهيرة، خلال نزهة عائلية لجمع الأصداف.
فأثناء تفقده لما جرفته المياه وتفقد الأضرار التي خلفها الإعصار المداري السابق ألفريد بالقرب من الحدود بين كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، لفت انتباهه جسم
غريب
يزن 350 غرامًا، اشتبه في كونه العنبر الرمادي، وهو مادة شمعية صلبة تتشكل داخل أمعاء أقل من 5% من حيتان العنبر.
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تُستخدم هذه المادة النادرة كمكون
رئيسي
في صناعة العطور، وتُقدّر قيمتها بحوالي 59,000 دولار لكل كيلوجرام. لكن على الرغم من ارتفاع سعره، فإن قوانين
أستراليا
تحظر تداوله، إذ يُعتبر منتجًا مشتقًا من الحيتان، ما يجعل بيعه أو شراؤه غير قانوني داخل البلاد.
وأكد
الرجل
أنه تعرف على المادة فورًا، وقرر إجراء اختبار موصى به من قبل أصدقائه للتحقق من أصالتها.
وأوضح قائلًا: "أخذته معي إلى المنزل واستشرت بعض الأصدقاء الموثوقين في
أستراليا
والولايات المتحدة، من بينهم خبراء في تحنيط الكائنات
البحرية
وأستاذ في علم الأحياء البحرية".
قام البروفيسور مايكل ستودارت بمراجعة الصور، وصرّح بأنها تبدو متوافقة مع اللون والملمس المميزين للعنبر الرمادي، موضحًا أن هذه المادة يُعتقد أنها تحمي معدة الحيتان من مناقير الحبار، التي تشكل جزءًا رئيسيًا من غذائها.
وأوضح البروفيسور ستودارت أن العنبر الرمادي يتميز برائحة متغيرة، قائلًا: "عند طرحه من جسم الحوت يكون أسود اللون برائحة كريهة تُشبه البراز، لكنه يتحول إلى الرمادي المائل إلى الأبيض بعد سنوات من الطفو في المحيط، متأثرًا بالمياه المالحة وأشعة الشمس، وعندها تصبح رائحته شبيهة برائحة الغابات بعد المطر الصيفي". (العين الاخبارية)
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