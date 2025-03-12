جريمة مروّعة... أم تذبح ابنتها والأب يكشفها!

هزّت جريمة مروعة ضواحي الدار البيضاء بالمغرب، حيث أقدمت أم على قتل ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات داخل منزل الأسرة في منطقة الهراويين.

وبحسب تقارير محلية، فقد استخدمت الأم سكيناً لتنفيذ الجريمة، حيث أقدمت على ذبح طفلتها من الوريد إلى الوريد، وانكشفت الواقعة عندما فوجئ الأب بزوجته، بينما كانت تمسك بسلاح الجريمة ويديها ملطختين بالدماء، ليقوم بإبلاغ السلطات على الفور.

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وتم توقيف الأم واقتيادها إلى مقر الشرطة، بينما تم الاستماع إلى الأب كشاهد على الواقعة، وفتحت تحقيقاً موسعاً.

وتوجهت العناصر الأمنية المتخصصة لمعاينة الجريمة وجمع الأدلة الجنائية، كما تم نقل جثة الطفلة إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء التشريح وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وتشير التقارير إلى أن الأسرة كانت تعاني من مشاكل اجتماعية وضغوط نفسية، وهو ما قد يكون لعب دوراً في وقوع الجريمة.



ومع ذلك، لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الدوافع الحقيقية والتأكد، مما إذا كانت الأم تعاني اضطرابات نفسية قد تكون وراء هذا الفعل المروع.