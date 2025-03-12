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في مركز طبي داخل غرفة أوكسجين... وفاة ابن الـ 5 سنوات حرقًا (صورة)

Lebanon 24
12-03-2025 | 14:45
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توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بعد "حرقه" داخل غرفة أوكسجين مضغوطة انفجرت في مركز طبي.
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ووجهت اتهامات لأربعة أشخاص بوفاة "توماس كوبر" في منشأة طبية بضواحي ديترويت الأميركية، حسب ما أعلن المدعي العام لولاية ، حيق أُعلن عن وفاة شاب آخر في مكان .

وكانت والدة توماس تقف بجوار الغرفة وأصيبت بجروح في ذراعيها عندما انفجرت في مركز أكسفورد في تروي، والذي استخدم علاجات مثيرة للجدل بزعم أنها تهدف فقط إلى كسب المال.

وتظهر سجلات المحكمة على الإنترنت وفقًا لصحيفة "ميرور"، أن مؤسسة المركز والرئيسة التنفيذية له، تاميلا بيترسون، متهمة بالقتل من الدرجة الثانية. 

كما وجهت اتهامات إلى مدير المركز جاري ماركن، 65 عامًا؛ ومدير السلامة جاري موستيلر، 64 عامًا؛ ومشغلة غرفة الضغط العالي في ذلك اليوم، أليتا موفيت، 60 عامًا.

 
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