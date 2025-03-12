في مركز طبي داخل غرفة أوكسجين... وفاة ابن الـ 5 سنوات حرقًا (صورة)

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ووجهت اتهامات لأربعة أشخاص بوفاة "توماس كوبر" في منشأة طبية بضواحي ديترويت الأميركية، حسب ما أعلن لولاية ، حيق أُعلن عن وفاة شاب آخر في مكان .وكانت والدة توماس تقف بجوار الغرفة وأصيبت بجروح في ذراعيها عندما انفجرت في أكسفورد في تروي، والذي استخدم علاجات مثيرة للجدل بزعم أنها تهدف فقط إلى كسب المال.وتظهر سجلات على الإنترنت وفقًا لصحيفة "ميرور"، أن مؤسسة المركز والرئيسة التنفيذية له، تاميلا بيترسون، متهمة بالقتل من الدرجة الثانية.كما وجهت اتهامات إلى مدير المركز ماركن، 65 عامًا؛ ومدير السلامة موستيلر، 64 عامًا؛ ومشغلة غرفة الضغط العالي في ذلك اليوم، أليتا موفيت، 60 عامًا.