حريق كبير داخل مول فى مصر.. كم بلغ عدد الإصابات؟

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تمكن رجال الحماية المدنية في مصر من السيطرة على حريق داخل مول فى شارع فيصل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة بدون وقوع أى إصابات.وتلقى عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مول فى منطقة فيصل بالجيزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة دون إصابات. (اليوم السابع)