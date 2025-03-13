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منوعات
حريق كبير داخل مول فى مصر.. كم بلغ عدد الإصابات؟
Lebanon 24
13-03-2025
|
14:30
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تمكن رجال الحماية المدنية في مصر من السيطرة على حريق داخل مول فى شارع فيصل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة
عليه
بدون وقوع أى إصابات.
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وتلقى
مشرف
عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مول فى منطقة فيصل بالجيزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة
عليه
دون إصابات. (اليوم السابع)
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