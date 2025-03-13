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صينية تستنسخ كلبها مقابل 22.000 دولار!

Lebanon 24
13-03-2025 | 16:30
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قامت سيدة صينية باستنساخ كلبها الذي مات بسبب نوبة قلبية في الـ11 من عمره.
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في عام 2017، عندما ظهر أول كلب مستنسخ في الصين، بدأت المرأة في دراسة هذا الموضوع واستشارة الخبراء.
وبعد عدة سنوات من زيارات شركة متخصصة في الاستنساخ، قررت استنساخ كلبها "جوكر"، ودفعت مبلغا قدره 22.000 دولار مقابل إجراء عملية الاستنساخ، حيث تعتمد التقنية على استخدام عينة من الجلد مأخوذة من جسم الكلب (مثل البطن أو أطراف الأذنين) يتم دمجها مع بويضة من حيوان آخر لإنشاء جنين.
ثم تم زرع هذا الجنين في أنثى بديلة، مما يسمح بإنتاج نسخة طبق الأصل من الكلب، تشبه إلى حد بعيد الأصل في المظهر والسلوك.
وقد جاء الجرو مطابقا تماما لـ"جوكر"، حيث يحمل نفس البقعة الولادية ويتميز بالطباع نفسها.
وتسبب هذا الحدث في ظهور ردود فعل واسعة على الإنترنت، مما أثار تساؤلات حول أخلاقيات استنساخ الحيوانات الأليفة.
(روسيا اليوم)
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