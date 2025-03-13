صينية تستنسخ كلبها مقابل 22.000 دولار!

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قامت سيدة صينية باستنساخ كلبها الذي مات نوبة قلبية في الـ11 من عمره.في عام 2017، عندما ظهر أول كلب مستنسخ في الصين، بدأت في دراسة هذا الموضوع واستشارة الخبراء.وبعد عدة سنوات من زيارات شركة متخصصة في الاستنساخ، قررت استنساخ كلبها "جوكر"، ودفعت مبلغا قدره 22.000 مقابل إجراء عملية الاستنساخ، حيث تعتمد التقنية على استخدام عينة من مأخوذة من جسم الكلب (مثل البطن أو أطراف الأذنين) يتم دمجها مع بويضة من حيوان آخر لإنشاء جنين.ثم تم زرع هذا الجنين في أنثى بديلة، مما يسمح بإنتاج نسخة طبق من الكلب، تشبه إلى حد بعيد في المظهر والسلوك.وقد جاء الجرو مطابقا تماما لـ"جوكر"، حيث يحمل نفس البقعة الولادية ويتميز بالطباع .وتسبب هذا الحدث في ظهور ردود فعل واسعة على الإنترنت، مما أثار تساؤلات حول أخلاقيات استنساخ الحيوانات الأليفة.(روسيا اليوم)