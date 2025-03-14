جريمة مروعة.. قتلت ابنة زوجها وأخفت جثتها في حقيبة!

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في جريمة مروعة شهدتها البحيرة في مصر، قتلت تبلغ من العمر 4 سنوات على يد زوجة والدها.وقالت وسائل إعلام إن سيدة في النوبارية، دفعت زوجها من على درجات السلم ما أدى لوفاتها.وذكر "المصري اليوم"، أن السيدة أخفت جثة الطفلة في حقيبة سفر، وضعتها تحت السرير.وبعدما حرر والد الطفلة محضرا، يوم الإثنين الفائت، باختفاء ابنته عن المنزل، تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.وتوصلت جهود مباحث قسم شرطة النوبارية إلى أن زوجة الأب هي خلف ارتكاب الجريمة، وتم ضبط المتهمة.واعترفت المتهمة بأنها أخفت جثة الطفلة في كيس وضعت بخزان المياه على سطح المنزل، ثم نقلت المتوفاة بعد وضعها في حقيبة إلى تحت سرير أطفالها بمنزلها.وتواصل النيابة التحقيق في الجريمة بعد التصريح بدفن جثمان الطفلة للوقوف عن أسباب الحادثة وملابساتها وكشف أي أطراف أخرى متورطة فيها.(سكاي نيوز)