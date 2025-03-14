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جريمة مروعة.. قتلت ابنة زوجها وأخفت جثتها في حقيبة!

Lebanon 24
14-03-2025 | 03:00
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في جريمة مروعة شهدتها محافظة البحيرة في مصر، قتلت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات على يد زوجة والدها.
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وقالت وسائل إعلام مصرية إن سيدة في مدينة النوبارية، دفعت ابنة زوجها من على درجات السلم ما أدى لوفاتها.

وذكر موقع "المصري اليوم"، أن السيدة أخفت جثة الطفلة في حقيبة سفر، وضعتها تحت السرير.

وبعدما حرر والد الطفلة محضرا، يوم الإثنين الفائت، باختفاء ابنته عن المنزل، تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

وتوصلت جهود مباحث قسم شرطة النوبارية إلى أن زوجة الأب هي خلف ارتكاب الجريمة، وتم ضبط المتهمة.

واعترفت المتهمة بأنها أخفت جثة الطفلة في كيس وضعت بخزان المياه على سطح المنزل، ثم نقلت المتوفاة بعد وضعها في حقيبة إلى تحت سرير أطفالها بمنزلها.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الجريمة بعد التصريح بدفن جثمان الطفلة للوقوف عن أسباب الحادثة وملابساتها وكشف أي أطراف أخرى متورطة فيها.(سكاي نيوز)
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