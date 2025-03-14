19
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
برنامج رمضاني يشهد لحظات مؤثرة وبكاء جماعي للمقدم والضيوف.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
14-03-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تطور
نادر
بتاريخ برنامج "سين"،
شهدت
أحدث حلقاته، التي حملت عنوان "قرار مصيري"، لحظات مؤثرة دفعت عددًا من المشاركين، بمن فيهم مقدم البرنامج أحمد الشقيري، إلى البكاء.
Advertisement
تناولت الحلقة قضية حساسة تتعلق بقرار وضع أنبوب التنفس للمرضى
الذين
يعانون من أمراض مزمنة وتدهورت حالتهم الصحية. وطرح الشقيري
السؤال
على 15 مشاركًا، طالبًا منهم تحديد موقفهم بين تأييد وضع الأنبوب أو رفضه. ومع تقدم الحلقة، تغيرت مواقف بعض المشاركين، متأثرين بتجارب شخصية صعبة مروا بها مع ذويهم الراحلين.
واستضافت الحلقة طبيبًا متخصصًا بالعناية المركزة، أوضح أن أنبوب التنفس لا يعالج المرضى المسنين ذوي الحالات المتدهورة، بل يُبقيهم على قيد الحياة لفترة محددة دون تحسن، مما يضع العائلات أمام قرار صعب.
حظيت الحلقة بتفاعل واسع، حيث أشاد المشاهدون بجرأة طرح موضوع حساس كهذا، مؤكدين أنه أعاد إليهم ذكريات مؤلمة لكن مفيدة في فهم تبعات مثل هذه القرارات.
مواضيع ذات صلة
لحظات مؤثرة تجمع دنيا بطمة وبناتها بعد خروجها من السجن (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة تجمع دنيا بطمة وبناتها بعد خروجها من السجن (فيديو)
15/03/2025 04:23:29
15/03/2025 04:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: لقطات مؤثرة في تكريم لاعبي ريال مدريد لمارسيلو!
Lebanon 24
بالفيديو: لقطات مؤثرة في تكريم لاعبي ريال مدريد لمارسيلو!
15/03/2025 04:23:29
15/03/2025 04:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فنانة تنهار بالبكاء على الهواء: "الناس ظالمة"
Lebanon 24
بالفيديو: فنانة تنهار بالبكاء على الهواء: "الناس ظالمة"
15/03/2025 04:23:29
15/03/2025 04:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمّال تكشف حقيقة ظهورها مع رامز جلال: "مشاهد البكاء والعصبية بتأثر عليا"
Lebanon 24
رزان جمّال تكشف حقيقة ظهورها مع رامز جلال: "مشاهد البكاء والعصبية بتأثر عليا"
15/03/2025 04:23:29
15/03/2025 04:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
علماء يحذرون: قواقع جنوبية تغزو هذه الدولة وتهدد الزراعة والصحة!
Lebanon 24
علماء يحذرون: قواقع جنوبية تغزو هذه الدولة وتهدد الزراعة والصحة!
17:00 | 2025-03-14
14/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أدى طقوس وتحدث عن الشياطين.. راكب يثير الذعر على متن طائرة أميركية (فيديو)
Lebanon 24
أدى طقوس وتحدث عن الشياطين.. راكب يثير الذعر على متن طائرة أميركية (فيديو)
14:06 | 2025-03-14
14/03/2025 02:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إحراق 4 سيارات تسلا في ألمانيا
Lebanon 24
إحراق 4 سيارات تسلا في ألمانيا
11:27 | 2025-03-14
14/03/2025 11:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز "المومياء الحامل".. دراسة تحسم الجدل
Lebanon 24
لغز "المومياء الحامل".. دراسة تحسم الجدل
10:28 | 2025-03-14
14/03/2025 10:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... هدم منزل شقيقه في وقت الإفطار!
Lebanon 24
بالصور... هدم منزل شقيقه في وقت الإفطار!
08:37 | 2025-03-14
14/03/2025 08:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الله يعين مرتو".. مُعجبة تُعانق راغب علامة وتُقبل يده وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
"الله يعين مرتو".. مُعجبة تُعانق راغب علامة وتُقبل يده وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
05:15 | 2025-03-14
14/03/2025 05:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
15:15 | 2025-03-14
14/03/2025 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوك جديد.. مذيعة أخبار "الجديد" تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
بلوك جديد.. مذيعة أخبار "الجديد" تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
02:24 | 2025-03-14
14/03/2025 02:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
02:46 | 2025-03-14
14/03/2025 02:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجير الأرحام في لبنان ينتشر سرا.. تجارة تؤمن الملايين والسوق "يتوسع"!
Lebanon 24
تأجير الأرحام في لبنان ينتشر سرا.. تجارة تؤمن الملايين والسوق "يتوسع"!
05:30 | 2025-03-14
14/03/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
17:00 | 2025-03-14
علماء يحذرون: قواقع جنوبية تغزو هذه الدولة وتهدد الزراعة والصحة!
14:06 | 2025-03-14
أدى طقوس وتحدث عن الشياطين.. راكب يثير الذعر على متن طائرة أميركية (فيديو)
11:27 | 2025-03-14
إحراق 4 سيارات تسلا في ألمانيا
10:28 | 2025-03-14
لغز "المومياء الحامل".. دراسة تحسم الجدل
08:37 | 2025-03-14
بالصور... هدم منزل شقيقه في وقت الإفطار!
07:17 | 2025-03-14
بالصور... إكتشاف مقبرة ملكية في مصر!
فيديو
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
04:22 | 2025-03-14
15/03/2025 04:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
15/03/2025 04:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
15/03/2025 04:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24