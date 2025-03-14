برنامج رمضاني يشهد لحظات مؤثرة وبكاء جماعي للمقدم والضيوف.. شاهدوا الفيديو

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تناولت الحلقة قضية حساسة تتعلق بقرار وضع أنبوب التنفس للمرضى يعانون من أمراض مزمنة وتدهورت حالتهم الصحية. وطرح الشقيري على 15 مشاركًا، طالبًا منهم تحديد موقفهم بين تأييد وضع الأنبوب أو رفضه. ومع تقدم الحلقة، تغيرت مواقف بعض المشاركين، متأثرين بتجارب شخصية صعبة مروا بها مع ذويهم الراحلين. في تطور بتاريخ برنامج "سين"، أحدث حلقاته، التي حملت عنوان "قرار مصيري"، لحظات مؤثرة دفعت عددًا من المشاركين، بمن فيهم مقدم البرنامج أحمد الشقيري، إلى البكاء.تناولت الحلقة قضية حساسة تتعلق بقرار وضع أنبوب التنفس للمرضى يعانون من أمراض مزمنة وتدهورت حالتهم الصحية. وطرح الشقيري على 15 مشاركًا، طالبًا منهم تحديد موقفهم بين تأييد وضع الأنبوب أو رفضه. ومع تقدم الحلقة، تغيرت مواقف بعض المشاركين، متأثرين بتجارب شخصية صعبة مروا بها مع ذويهم الراحلين.







واستضافت الحلقة طبيبًا متخصصًا بالعناية المركزة، أوضح أن أنبوب التنفس لا يعالج المرضى المسنين ذوي الحالات المتدهورة، بل يُبقيهم على قيد الحياة لفترة محددة دون تحسن، مما يضع العائلات أمام قرار صعب.



حظيت الحلقة بتفاعل واسع، حيث أشاد المشاهدون بجرأة طرح موضوع حساس كهذا، مؤكدين أنه أعاد إليهم ذكريات مؤلمة لكن مفيدة في فهم تبعات مثل هذه القرارات.