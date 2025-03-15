مشاجرة داخل أحد المساجد.. إليكم ما حصل (فيديو)

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، أن بلاغًا ورد أمس ، إلى أمن المقابلين جنوب العاصمة عمان، حول مشاجرة داخل أحد المساجد بين مجموعة من الأشخاص.



وأضاف أنه تم التحرك على الفور إلى الموقع، حيث تم الاستماع لأقوال إمام المسجد، الذي أفاد بحدوث مشادّة لحظية بينه وبين أحد المصلّين، إلا أنه تفاجأ لاحقًا بحضور أبناء المصلي واعتدائهم عليه وعلى بعض الموجودين في المسجد.



وأكد الناطق الإعلامي أنه، ومن خلال التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية الأشخاص المتورطين وضبطهم جميعًا، وتبيّن من المصلّين ولا ينتمون لأي توجه تنظيمي، كما ادّعى الإمام في الفيديو الذي .

كل واحد بده يطلع ينادي جلالة الملك والدولة والجيش ويهول الامور

ما بتعرف الا لما بدك مصلحتك

وانت بتلاقيك ليل تشتغل بالتخوين وبرادة

عملت قصة من سولافة فارطة وانت مزعج الناس وبدك تفتح باب الفتنة الدينية pic.twitter.com/qbDp0K4r29 — قديس من (@Saint_from_jor) March 14, 2025 Advertisement

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة، تمهيدًا لتحويل القضية إلى القضاء.(إرم)