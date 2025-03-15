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مشاجرة داخل أحد المساجد.. إليكم ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2025 | 05:00
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أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، أن بلاغًا ورد أمس الجمعة، إلى مركز أمن المقابلين جنوب العاصمة عمان، حول مشاجرة وقعت داخل أحد المساجد بين مجموعة من الأشخاص.

وأضاف أنه تم التحرك على الفور إلى الموقع، حيث تم الاستماع لأقوال إمام المسجد، الذي أفاد بحدوث مشادّة لحظية بينه وبين أحد المصلّين، إلا أنه تفاجأ لاحقًا بحضور أبناء المصلي واعتدائهم عليه وعلى بعض الموجودين في المسجد.

وأكد الناطق الإعلامي أنه، ومن خلال التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية الأشخاص المتورطين وضبطهم جميعًا، وتبيّن أنهم من المصلّين ولا ينتمون لأي توجه تنظيمي، كما ادّعى الإمام في الفيديو الذي نشره.
 
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وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة، تمهيدًا لتحويل القضية إلى القضاء.(إرم)

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