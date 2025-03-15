مشاجرة داخل أحد المساجد.. إليكم ما حصل (فيديو)

كل واحد بده يطلع ينادي جلالة الملك والدولة والجيش ويهول الامور
ما بتعرف الدولة الا لما بدك مصلحتك
وانت بتلاقيك ليل نهار تشتغل بالتخوين وبرادة الوجه
عملت النا قصة من سولافة فارطة وانت مزعج الناس وبدك تفتح باب الفتنة الدينية pic.twitter.com/qbDp0K4r29
— قديس من الأردن (@Saint_from_jor) March 14, 2025
كل واحد بده يطلع ينادي جلالة الملك والدولة والجيش ويهول الامور
ما بتعرف الدولة الا لما بدك مصلحتك
وانت بتلاقيك ليل نهار تشتغل بالتخوين وبرادة الوجه
عملت النا قصة من سولافة فارطة وانت مزعج الناس وبدك تفتح باب الفتنة الدينية pic.twitter.com/qbDp0K4r29