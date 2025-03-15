اعتديا على 14 فتاة.. جريمة مروعة تهز بلدا عربيا

هزت جريمة قرية كيكو بإقليم بولمان، جنوبي مدينة
فاس المغربية، بعدما تبين أن أحد عناصر الدرك وفلاح معروف في البلدة اغتصبا قاصرات، داخل منزل تستخدمه سيدة لممارسة الدعارة.
وتفجرت تلك القضية التي أثارت غضبا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حين كشفت السلطات تفاصيل تلك الشبكة التي امتهنت استغلال الفتيات
القاصرات جنسياً وعددهن 14 فتاة
، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
دركي وفلاح معروف
أتى ذلك، بعدما تقدمت عائلة إحدى ضحايا اللواتي تعرضن للاستغلال بشكوى إلى المصالح المختصة.
في حين
استمعت هيئات التحقيق إلى 3 فتيات حتى الآن، يدرسن في المستوى الإعدادي والثانوي، فيما امتنعت تلميذات أخريات عن الإدلاء بشهادتهم خوفا من عائلتهن.
ووجهت التحقيقات الأولية الاتهامات إلى دركي وفلاح معروف في القرية، فيما لازال البحث مستمرا تحت إشراف النيابة العامة
للكشف عن عدد لضحايا الكلي
يشار إلى أن تلك الواقعة أعادت فتح النقاش
حول جرائم الاغتصاب في البلاد، خاصة
أن رابطات حقوقية ومدنية سبق أن طالبت بإدراج اغتصاب القاصرات ضمن جرائم الإتجار بالبشر. (العربية)