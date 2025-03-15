اعتديا على 14 فتاة.. جريمة مروعة تهز بلدا عربيا

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هزت جريمة قرية كيكو بإقليم بولمان، جنوبي فاس المغربية، بعدما تبين أن أحد عناصر الدرك وفلاح معروف في البلدة اغتصبا قاصرات، داخل منزل تستخدمه سيدة لممارسة الدعارة.وتفجرت تلك القضية التي أثارت غضبا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حين كشفت السلطات تفاصيل تلك الشبكة التي امتهنت استغلال القاصرات جنسياً وعددهن 14 ، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.دركي وفلاح معروفأتى ذلك، بعدما تقدمت عائلة إحدى ضحايا اللواتي تعرضن للاستغلال بشكوى إلى المصالح المختصة.استمعت هيئات التحقيق إلى 3 فتيات حتى الآن، يدرسن في المستوى الإعدادي والثانوي، فيما امتنعت تلميذات أخريات عن الإدلاء بشهادتهم خوفا من عائلتهن.ووجهت التحقيقات الأولية الاتهامات إلى دركي وفلاح معروف في القرية، فيما لازال البحث مستمرا تحت إشراف للكشف عن عدد لضحايا الكلييشار إلى أن تلك الواقعة أعادت حول جرائم الاغتصاب في البلاد، أن رابطات حقوقية ومدنية سبق أن طالبت بإدراج اغتصاب القاصرات ضمن جرائم الإتجار بالبشر. (العربية)