أكل الصراصير والسلاحف للبقاء حياً.. صياد يعود بعد 95 يومًا من الضياع

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بعد أن أمضى 95 يوما تائها في المحيط الهادي اضطر خلالها إلى أكل الصراصير والطيور والسلاحف البحرية للبقاء على قيد الحياة، عاد صياد إلى عائلته من البيرو.وفي التفاصيل، فقد انطلق ماكسيمو نابا في صيد من منطقة ماركونا على الساحل الجنوبي لبيرو في السابع من كانون الأول، وكان معه طعام يكفي لأسبوعين، لكن بعد عشرة أيام تسبب الطقس العاصف في انحراف قاربه عن مساره ليجد نفسه تائها في المحيط الهادي.باشرت عائلته البحث عنه لكن دوريات البحرية في بيرو لم تتمكن من العثور عليه حتى يوم الأربعاء حين اكتشفته دورية صيد من الإكوادور على بُعد حوالي 1094 كيلومترا من الساحل وهو يعاني من جفاف حاد وحالة صحية حرجة.قال نابا لرويترز بعد لقائه شقيقه في بايتا قرب مع الإكوادور: "رفضت الاستسلام للموت. أكلت الصراصير والطيور وكان آخر ما تناولته السلاحف".وأوضح أنه استمد قوته من التفكير في عائلته وخاصة حفيدته التي يتجاوز عمرها شهرين، رغم اعتماده على مياه الأمطار التي جمعها في القارب ونفاد طعامه ليقضي في النهاية آخر 15 يوما دون طعام.ومن المفترض أن يخضع نابا لمزيد من الفحوصات الطبية في بايتا قبل التوجه جنوبا إلى ليما. (العربية)