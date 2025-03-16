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مدينة كندية تُغلق طريقاً لأسابيع ليمرّ أحد الزواحف

Lebanon 24
16-03-2025 | 10:29
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أعلنت مدينة بيرلينغتون، الواقعة على بُعد 60 كيلومتراً جنوب غربي تورونتو، إغلاق جزء من طريق "كينغ رود" لحماية "سمندل جيفرسون" المهدَّد بالانقراض في أونتاريو، على أن يستمرَّ الإغلاق من 12 آذار الحالي حتى 9 نيسان المقبل، ضمن تقليد سنوي.
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ووفق "واشنطن بوست"، قالت الخبيرة البيئية في منظمة "كونسرفيشن هالتون" غابي زاغورسكي: "تتميَّز هذه الكائنات بجماعات صغيرة الحجم، ما يجعل فقدان أيّ فرد منها خطراً على بقاء النوع". (العربية)
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