مدينة كندية تُغلق طريقاً لأسابيع ليمرّ أحد الزواحف

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أعلنت بيرلينغتون، الواقعة على بُعد 60 كيلومتراً جنوب غربي تورونتو، إغلاق جزء من "كينغ رود" لحماية "سمندل جيفرسون" المهدَّد بالانقراض في أونتاريو، على أن يستمرَّ الإغلاق من 12 آذار حتى 9 نيسان المقبل، ضمن تقليد سنوي.ووفق "واشنطن بوست"، قالت الخبيرة البيئية في "كونسرفيشن هالتون" غابي زاغورسكي: "تتميَّز هذه الكائنات بجماعات صغيرة الحجم، ما يجعل فقدان أيّ فرد خطراً على بقاء النوع". (العربية)